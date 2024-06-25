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Hatalı manevra böyle kaza getirdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 10:56
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Hatalı manevra böyle kaza getirdi

Bursa'da bir sürücü aracıyla anayolda dönüş yapmak istediği esnada başka aracın kendisine çarpmasıyla savruldu. Kaza anı kameraya yansıdı.

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