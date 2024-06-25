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Kamyonetindeki zuladan 8 kilo esrar çıktı! Sanığın ifadesi şaşkına çevirdi: Arkadaşım kanıma girdi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 10:51
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Kamyonetindeki zuladan 8 kilo esrar çıktı! Sanığın ifadesi şaşkına çevirdi: Arkadaşım kanıma girdi

Adana'da narkotik polisinin takibe alıp durdurduğu kamyonette dedektör köpek 'Aşil' ile yapılan aramada, kasanın altına çekmeceli sistemle yapılmış zulada 8 kilo esrar ele geçirildi. "Bir arkadaşım esrar getirmem karşılığında 50 bin lira teklif etti. Kanıma girdi" diyen sürücü Mesut K. (38), tutuklandı.

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