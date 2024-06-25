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Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren olay!

AA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 11:02
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Şanlıurfa’da akıllara durgunluk veren olay!

Şanlıurfa'da amcasının kullandığı tırın geri manevra yaparken çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.

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