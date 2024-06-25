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Ataşehir'de alkollü sürücüye meydan dayağı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 14:01 Güncelleme: 25.06.2024 14:05
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Ataşehir’de alkollü sürücüye meydan dayağı

Ataşehir'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, düğün salonunun önünde park halindeki otomobillere çarptı. Düğün sahiplerinin alkollü sürücüye meydan dayağı atmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

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