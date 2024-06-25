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Drift atan aracın çarpmasıyla savruldu

Giriş: 25.06.2024 12:45 Güncelleme: 25.06.2024 12:45
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Drift atan aracın çarpmasıyla savruldu

Konya'da bir sürücü otomobil ile kalabalığın arasında drift attığı sırada 2 kişi aracın kaputuna oturdu. Bir süre sonra hareket halindeki araçtan düşen kişiye aracın tamponu çarparak savurdu. Bu anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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