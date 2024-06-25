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Elazığ’daki silahlı saldırıda 4 şüpheli yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 12:38 Güncelleme: 25.06.2024 12:38
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Elazığ’daki silahlı saldırıda 4 şüpheli yakalandı

Elazığ’da bir kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayında, 4 şüpheli yakalandı.

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