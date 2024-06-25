25 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Her yıl binlerce yavru çıkıyor: Deniz kaplumbağaları yumurta bırakmaya başladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 09:48
ABONE OL
Her yıl binlerce yavru çıkıyor: Deniz kaplumbağaları yumurta bırakmaya başladı

Nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan 'caretta caretta ve 'chelonia mydas' deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanlarından Mersin Erdemli'deki saha yuvalarla doldu. Her gün gece yarısı çok sayıda deniz kaplumbağası kumsala çıkarak yumurtalarını bırakıp gün doğumu ile denize dönüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör