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Yıkım kararı verilen binada asansör boşluğuna düşen adam hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 14:56 Güncelleme: 24.06.2024 15:28
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Yıkım kararı verilen binada asansör boşluğuna düşen adam hayatını kaybetti

Elazığ'da yıkım kararı verilen binada asansör boşluğuna düşen 57 yaşındaki Cevat Keskin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yıkım kararı verilen bina önceden boşaltılmıştı. İşte detaylar...

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