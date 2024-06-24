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Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu! Vatandaşlar ihbar etti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.06.2024 14:06
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Şanlıurfa’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu! Vatandaşlar ihbar etti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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