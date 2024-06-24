Sosyal medyada "çocuğa istismar" görüntülerinde yer alan Duygu Özgül Kalebayır gözaltına alındı

SAVUNMASI DA PES DEDİRTTİ

Görüntülerin infial yaratması üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Kalebayır, "Çocuğun ailesi yanımızdaydı. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktadır" demesi ise bir kez daha pes dedirtti.