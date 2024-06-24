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Sosyal medyada "çocuğa istismar" görüntülerinde yer alan Duygu Özgül Kalebayır gözaltına alındı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 15:07 Güncelleme: 24.06.2024 15:47
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Sosyal medyada çocuğa istismar görüntülerinde yer alan Duygu Özgül Kalebayır gözaltına alındı

Sosyal medyada bir çocuğun istismar edildiği iddiasıyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu sosyal medya hesabının kapatıldığı belirtilirken, "Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. İstismar olayının baş aktörü Duygu Özgül Kalebayır'ın ise kendisini savunurken söylediği sözler "pes" dedirtti.

TikTok kullanıcısı Duygu Özgül Kalebayır'ın sosyal medya hesabından yayınladığı video Türkiye'nin gündemine yerleşti. 5 yaşındaki erkek kuzeniyle dudak dudağa görüntülerini yayınlayan Duygu Özgül Kalebayır'a tepki gecikmedi.

SAVUNMASI DA PES DEDİRTTİ
Görüntülerin infial yaratması üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Kalebayır, "Çocuğun ailesi yanımızdaydı. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktadır" demesi ise bir kez daha pes dedirtti.

GÖZALTINA ALINDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, sosyal medyada çocuğun istismar edilmesiyle ilgili görüntülerdeki kadının gözaltına alındığı bildirildi. Bakanlıktan, dün bazı sosyal medya mecralarında bir kadının etkileşim alabilmek için bir çocuğu istismar ettiğine dair paylaşımlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordinasyon içerisinde harekete geçtiği belirtilerek, videodaki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Çocuğun ailesiyle yapılan görüşmede, videonun eski olduğu bilgisinin edinildiği aktarılan açıklamada, "Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir. Söz konusu TikTok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Bakanlık olarak sürecin yakından takip edileceği vurgulandı.

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