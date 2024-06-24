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Van'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi! 3 ilçe sular altında...

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 23:11 Güncelleme: 24.06.2024 23:11
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Van’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi! 3 ilçe sular altında...

Van'ın Başkale, Saray ve Muradiye ilçelerinin kırsal mahallelerinde sağanak yağış, sele neden oldu. Debisi yükselen dereden taşan sel suları nedeniyle bazı evler ile dere kenarındaki ahırları su bastı, tarım alanları zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi ekip, selin vurduğu mahallelerde çalışma başlattı.

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