24 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Mardin'de aileler arasında kan aktı! Çok sayıda yaralı var

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 22:39
ABONE OL
Mardin’de aileler arasında kan aktı! Çok sayıda yaralı var

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Mahallede ise geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör