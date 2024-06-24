Tokat’ta arazi tartışması kanlı bitti! Komşularına tüfekle kurşun yağdırdı | Ölü ve yaralı var

Türk çifti kanlar içerisinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı karı- koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esme Türk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Ağır yaralanan eşi Selahattin Türk ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Erdoğan Y. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.