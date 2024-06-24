Tokat'ta arazi tartışması kanlı bitti! Komşularına tüfekle kurşun yağdırdı | Ölü ve yaralı var
Kan donduran olay, Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşandı. Komşular arasında arazi sulaması nedeniyle çıkan silahlı kavgada Erdoğan Y. (50), komşuları Selahattin (51) ve eşi Esme Türk'e (46) av tüfeğiyle ateş açtı. Dehşete veren olayda Esme yaşamını yitirirken, ağır yaralanan eşi Selahattin Türk ise tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Niksar ilçesine bağlı Umurlu köyünde meydana geldi. Erdoğan Y., iddiaya göre, arazi sulaması nedeniyle komşusu Selahattin Türk ile tartışmaya başladı Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Y., av tüfeği ile komşusu Selahattin Türk ve eşi Esme Türk'e ateş açtı.
Türk çifti kanlar içerisinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı karı- koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esme Türk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan eşi Selahattin Türk ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Erdoğan Y. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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