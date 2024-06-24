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İstanbul'da yangın! Binanın çatısı alevlere teslim oldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 24.06.2024 00:16
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İstanbul’da yangın! Binanın çatısı alevlere teslim oldu

Tuzla'da iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın panik dolu anlara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri kısa sürede döndürürken, binanın çatısında hasar oluştu.

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