24 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Sivas'ta silahlı kavga! Göğsünden vuruldu

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 24.06.2024 00:59
ABONE OL
Sivas’ta silahlı kavga! Göğsünden vuruldu

Sivas''ta çıkan silahlı kavgada tabancayla göğsünden vurulan Metin Taşdelen (44), yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay yerinden otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör