Cansız bedenleri İzmir'de otel odasında bulunmuştu! Ege Uğraş'ın son anları ortaya çıktı: Güçlükle yürüyerek...
İzmir'de anneleri ile gittikleri otelde ölü bulunan Ege ve Handan Uğraş kardeşler toprağa verildi. Anne Gönül Uğraş'ın iki çocuğunu bırakarak otelden neden ayrıldığı ile ilgili soru işaretleri devam ederken, hayatını kaybeden Ege'ye ait son görüntüler çıktı. Görüntülerde Ege'nin yürümekte zorlandığı ve otelin ortak lavabosuna doğru gittiği görüldü. Diğer yandan söz konusu otelde Zekir Demirkubuz'a ait ödüllü bir filmin de çekildiği öğrenildi.
Türkiye, İzmir Konak'ta 22 Haziran'da meydana gelen şüpheli ölümleri konuşuyor. Anneleri ile birlikte Saray Otel'e giden 12 ve 14 yaşındaki Ege ile Handan Uğraş, odada ölü bulundu.
İki kardeşin cansız bedenini resepsiyon görevlisi buldu. Otele gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ege ve Handan Uğraş'ın cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Resepsiyon görevlisi Z.Ö., ifadesinin alınması için emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2 ÇOCUĞUYLA OTELDEN ÇIKTI BİR DAHA DÖNMEDİ
Anne Gönül Uğraş'ın ise olay günü sabah saatlerinde diğer 2 çocuğunu alıp otelden çıkması ve bir daha geri dönmemesi büyük dikkat çekmişti.
Anne Gönül Uğraş'ın bilgi sahibi olarak alınan ifadesinde, "Çocuklarımla beraber bir gün önce odaya giriş yaptık. Otele yakın bölgeden konserve balık ve kek alıp yedik. Sabah kendisini kötü hissettim. Bunun üzerine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. Otele döndüğünde çocuklarımın vefat haberini aldım. Çocuklarımın bir gün önce yediğimiz konserve balık nedeniyle zehirlenmeden kaynaklı olabileceğini düşünüyorum" dediği öğrenildi.
HAYATINI KAYBEDEN EGE'NİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Ege Uğraş'ın, öğle saatlerinde otelin ortak lavabosunu kullanmak için giriş katına indiği ve bir süre sonra yukarı çıktığı görüntüler ortaya çıktı.
ÖDÜLLÜ FİLM O OTELDE ÇEKİLMİŞ
2 kardeşin yaşamın yitirdiği Saray Otel'de yönetmen Zeki Demirkubuz'un 27 yıl önce çektiği 'Masumiyet' filminin birçok sahnesinin geçtiği ortaya çıktı.
Saray Otel'in çekildiği Zeki Demirkubuz'un 1997 yılında vizyona giren Masumiyet filmi Antalya Film Festivali ile Altın Koza Film Festivali gibi prestijli yarışmalarda birçok ödüle layık görüldü.
SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Öte yandan yakınları tarafından iki kardeşin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Bayındır ilçesine götürüldü. Cenaze töreninde kız çocuğu H.U'nun tabutunun üzerine duvak konuldu. Annesi ve yakınları gözyaşı döktü. Necati Uza Cami'sinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerin cenazeleri, Çırpı Necati Uza Mezarlığı'nda defnedildi.
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