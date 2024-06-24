Suç makinesi hakimenin suç ortağı da Cumhuriyet savcısı çıktı! 500 milyon TL karşılığında...

BAŞKA AVUKATA DOSYAYI SIZDIRMIŞ

Fatih Aslan'ın Edirne Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Ukrayna uyruklu şüpheli Anatoliy Goncharyuk'un 2017 yılı Mart ayıda Kapıkule Gümrük Sahası'na girişte yanında getirdiği ve el konulan 853 bin 31 dolarların Merkez Bankası'na gönderilerek orijinal olduğu tespit edilmesine rağmen şikâyetçi avukatının iade talebini reddettiği ve dosyanın araştırılması için Ankara KOM Şube Müdürlüğüne gönderildiğini söylettiği tespit edildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, doların iadesi yönünde dilekçe veren şikâyetçiye "El konulan paranın çok büyük miktarda olduğu ve bu nedenle dosya ile ilgili biraz daha düşünmesi gerektiğini" söylediği, dosyayı sürüncemede bıraktığı, dosyada gizlilik kararı olduğu söylenmesine ve şikâyetçi avukatın dosyayı incelemesine izin vermemesine rağmen dosya içeriği ile şüphelinin telefonlarının dosyaya taraf olmayan kişilerce öğrenilmesine ve şüphelinin "Sizin işinizi biz hallederiz", "O avukatları aradan çıkaralım", "Yoksa sizin işiniz olmaz" şeklinde tehdit ve telkinlere maruz kalmasına neden olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın ayrıca soruşturmayı ilgisi olmamasına rağmen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisak şüphesi ile soruşturmayı genişlettiği, 853 bin 31 Doların iadesi talebinde bulunan iki avukatın taleplerini reddettiği hâlde, avukatı yanında olmayan müştekiye el konulan paraların iade edilmesini sağladığı öğrenildi.