Suç makinesi hakimenin suç ortağı da Cumhuriyet savcısı çıktı! 500 milyon TL karşılığında...
Adana ve Edirne'de görev yaptığı süreçte rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi skandallara karışan Hakime Gül A.'nın suç ortağı Cumhuriyet savcısı oldu. Gül A.'nın akaryakıt kaçaklığı yapan şahsın beraati için 500 milyon TL aldığı ortaya çıkarken davaya müdahil olup duruşma savcısı Fatih Aslan'la anlaştığı da öğrenildi. İşte detaylar...
Sabah'ın gündeme taşığı "Kriminal Hakime" olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Görev yaptığı Edirne ve Adana'da 2017 yılından bu yana şantaj, ölüm planı, tehdit, rüşvet gibi birçok suça karıştığı iddiasıyla geçtiğimiz ay HSK tarafından ihraç edilen kriminal hakime olayında flaş bir gerçek ortaya çıktı.
"KAFAYA TAKMA BERAAT KARARI ÇIKARTIRIZ"
Gül A.'nın Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesinde "Akaryakıt kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanan sanıktan beraat etmesi karşılığında 500 milyon rüşvet aldığı soruşturma dosyasına girmişti. Gül A.'nın yargılaması olan kişiye Edirne'de birlikte görev yaptığı Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın duruşmada beraat mütalaasında bulunup beraat kararı verdireceğini belirterek 500 milyon talep ederek parayı elden teslim aldığı, o Cumhuriyet Savcısı'nın da yargılanan sanık hakkında beraat kararı verilmesi yönünde talepte bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Beraat mütalaasının verildiği celse karar verilmeyip sonraki celsede başka bir Cumhuriyet Savcısının mahkemede görevli olması nedeniyle de sanığın ceza aldığı ortaya çıkmıştı. Sanığın Hakim Gül A.'ya hem para verip hem de ceza aldığını söylemesi üzerine ise kadın hakimin "Kafaya takma, istinaf sürecinde beraat kararı çıkartırız" dediği öne sürüldü.
HSK İKİ FARKLI SORUŞTURMADAN İHRAÇ ETMİŞ
Edirne'de hakim Gül A. ile görev yapan daha sonra da Osmaniye Adliyesi'nde görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın da iki farklı soruşturma geçiren isimler arasında olduğu öğrenildi.
Fatih Aslan'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından hakkında yapılan şikayetler kapsamında geçen yıl ihraç edildiği öğrenildi.
BAŞKA AVUKATA DOSYAYI SIZDIRMIŞ
Fatih Aslan'ın Edirne Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Ukrayna uyruklu şüpheli Anatoliy Goncharyuk'un 2017 yılı Mart ayıda Kapıkule Gümrük Sahası'na girişte yanında getirdiği ve el konulan 853 bin 31 dolarların Merkez Bankası'na gönderilerek orijinal olduğu tespit edilmesine rağmen şikâyetçi avukatının iade talebini reddettiği ve dosyanın araştırılması için Ankara KOM Şube Müdürlüğüne gönderildiğini söylettiği tespit edildi.
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, doların iadesi yönünde dilekçe veren şikâyetçiye "El konulan paranın çok büyük miktarda olduğu ve bu nedenle dosya ile ilgili biraz daha düşünmesi gerektiğini" söylediği, dosyayı sürüncemede bıraktığı, dosyada gizlilik kararı olduğu söylenmesine ve şikâyetçi avukatın dosyayı incelemesine izin vermemesine rağmen dosya içeriği ile şüphelinin telefonlarının dosyaya taraf olmayan kişilerce öğrenilmesine ve şüphelinin "Sizin işinizi biz hallederiz", "O avukatları aradan çıkaralım", "Yoksa sizin işiniz olmaz" şeklinde tehdit ve telkinlere maruz kalmasına neden olduğu ortaya çıktı.
Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın ayrıca soruşturmayı ilgisi olmamasına rağmen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisak şüphesi ile soruşturmayı genişlettiği, 853 bin 31 Doların iadesi talebinde bulunan iki avukatın taleplerini reddettiği hâlde, avukatı yanında olmayan müştekiye el konulan paraların iade edilmesini sağladığı öğrenildi.
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