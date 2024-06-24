İstanbul’da 10 yıldır otomobilde yaşayan kişi ölü bulundu

Ataşehir'de bir kişi 10 yıldır yaşadığı araçta ölü bulundu.



Atatürk Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde park halindeki araçta bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.