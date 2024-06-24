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İstanbul'da 10 yıldır otomobilde yaşayan kişi ölü bulundu

AA ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 16:38
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İstanbul’da 10 yıldır otomobilde yaşayan kişi ölü bulundu

İstanbul Ataşehir'de bir kişi 10 yıldır yaşadığı otomobilinin içerisinde ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ataşehir'de bir kişi 10 yıldır yaşadığı araçta ölü bulundu.

Atatürk Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde park halindeki araçta bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



10 YILDIR ARAÇTA YAŞIYORDU
Yapılan incelemede, cesedin İrfan Kordon'a (58) ait olduğu tespit edildi.

Kordon'un eşinden boşandıktan sonra 10 yıldır araçta yaşadığı öğrenildi.

Ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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