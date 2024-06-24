Kütahya’da orman yangınına erken müdahale! Büyümeden kontrol altına alındı

Kütahya'da ormanda çıkan yangın, gözetleme kule görevlisinin erken fark etmesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Akçamescit köyü mevkisindeki ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormandaki gözetleme kule görevlisi dumanları görerek Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verdi.