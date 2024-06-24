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Samsun'da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

AA ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 01:07
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Samsun’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Feci kaza Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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