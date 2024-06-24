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Şırnak’ta terör operasyonu: 1 gözaltı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 24.06.2024 20:08
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Şırnak’ta terör operasyonu: 1 gözaltı

Şırnak'ta polis tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda 1 kişi gözaltına alındı.

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