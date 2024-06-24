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Isparta'da korkunç kaza! Traktör devrildi: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 21:38
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Isparta’da korkunç kaza! Traktör devrildi: 1 ölü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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