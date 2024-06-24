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Düzce'de yangın paniği! Alevler çöplükten tarlalara sıçradı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.06.2024 19:32
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Düzce’de yangın paniği! Alevler çöplükten tarlalara sıçradı

Düzce'de çöplük alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Çöplerin atıldığı noktada çıkan alevler buğday ve mısır tarlalarına sıçradı. Olay yerine gelen ekipler hızlıca müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

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