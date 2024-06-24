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Milli Sarayları bayram tatilinde 245 bin 980 kişi ziyaret etti

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 14:02
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Milli Sarayları bayram tatilinde 245 bin 980 kişi ziyaret etti

Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin ilgi odağı Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müzeler oldu. Topkapı Sarayı başta olmak üzere Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları ile tarihi kasırlar ve müzeler, 9 günlük tatilde 245 bin 980 kişiyi ağırladı.

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