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Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 10:30
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Şanlıurfa’da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı. Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilen kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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