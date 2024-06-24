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Ataşehir'de 17 yaşındaki genç kız 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 24.06.2024 01:29
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Ataşehir’de 17 yaşındaki genç kız 8’inci kattan düşerek hayatını kaybetti

Ataşehir'de 17 yaşındaki genç kız bilinmeyen bir nedenle apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde vefat eden geç kızın ailesi sinir krizi geçirdi.

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