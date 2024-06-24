Sabiha Gökçen'de yeni rekor! Kurban Bayramı tatilinde zirve yaptı
Kurban Bayramı tatilinde milyonlarca vatandaş seyahat ederken, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 7 bin 18 uçak trafiği gerçekleşti. Bu uçuşlarda toplam 1 milyon 253 bin 657 yolcuya hizmet verildi.
Kurban Bayramı tatilinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) 7 bin 18 uçak trafiği gerçekleşirken 1 milyon 253 bin 657 yolcuya hizmet verildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ve okulların yaz tatiline denk gelmesi dolayısıyla İSG'de yolcu ve uçuş sayılarında rekor kırıldı.
Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın 9'uncu en yoğun havalimanı olan İSG, bayram tatili dönüşü yaşanan yoğunlukla birlikte günlük yolcu ve uçuş sayısında bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaştı. Tatili kapsayan 14-23 Haziran tarihlerinde İSG'de 7 bin 18 uçak trafiği gerçekleşirken 1 milyon 253 bin 657 yolcuya hizmet verildi. 23 Haziran'da ise 132 bin 550 yolcu giriş ve çıkış yaparken, uçak iniş kalkış sayısı da 725 oldu.
Açıklamaya göre, beklenen yoğunluk öncesinde havalimanında yolcu sirkülasyonunu rahatlatmak adına yapılan tüm hazırlık ve önlemlerin hayata geçirilmesi misafirlere rahatlık sağlarken, operasyon, güvenlik ve temizlik için yapılan ilave planlamalar, ek personellerin görevlendirilmesi ve terminal içerisinde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları da yolcuların işlem süreçlerini hızlandırdı.
Dış hat pasaport kontrol noktaları, güvenlik geçişleri ve e-pasaport banko alanlarındaki revizasyon çalışmaları uluslararası seyahat eden misafirler için yolculuğu daha kolay hale getirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatiliyle birlikte turizm sezonunun en yoğun döneminin başlamış olduğunu belirtti.
Ersoy, beklenen yoğunluktan misafirlerin olumsuz etkilenmemesi amacıyla günler öncesinden iyileştirme hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayarak, İstanbul'a dönüşlerin pazar günü yoğunlaşmasıyla terminalde rekor hareketlilik gördüklerini ifade etti.
Tüm zamanların uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldığının altını çizen Ersoy, şunları kaydetti: "Bu başarıda emeği geçen, bayram öncesi ve tatil esnasında özveriyle beklenen yoğunluğu karşılayabilmek, misafirlerimize mükemmel seyahat deneyimi sunabilmek için çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ederim. İstanbul Sabiha Gökçen'i Avrupa ve dünya genelindeki havalimanları arasında çok daha yukarılara taşıyacak stratejik hamlelerimiz devam edecek."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR 81 ilde beden işçisi alacak! En az ilkokul mezunu 24.907 personel istihdam edilecek: İşte başvuru ekranı...
- Aile Destek ödemeleri ne zaman sona erecek? Aile Destek ödemeleri bitti mi, bu ay son mu? Temmuzda yatacak mı?
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS üniversite sınavı sonuç tarihi netleşti mi? ÖSYM duyuru
- A101'de bu hafta 5.243 TL'ye 125 CC Benzinli Motosiklet geliyor: A101 24-27 Haziran aktüel ürünler kataloğu
- Tam liste oluştu: SSK, Bağ-Kur'lu emekliye +2.500 TL seyyanen artışıyla 15.000 TL maaş! İşte temmuzda zam tablosu
- 157 yıl boyunca bu besini tüketti: Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın muhteşem sırrı
- Kamuya 60.857 kişi alınacak: Başvuru ekranı açıldı! İlanı duyanlar koşuyor: 30.000 TL maaşla...
- HAVA DURUMU | Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çöl sıcakları kavuracak! Meteorolojiden 5 günlük harita
- Saniyeler içinde haşlanmış yumurta soyma hilesi: Tek malzemeyle mükemmel sonuç
- 1993 1999 2002 2005 sonrasına yaş gün prim detayı geldi! Erken emekliliğe kapı aralayanlar listede
- Galatasaray transfere doymuyor! Yeni hedef belli oldu: Hayırlı olsun
- Dolunay ne zaman, hangi gün? Bu ayki Oğlak burcu dolunayı saat kaçta gerçekleşecek?