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Avcılar'da metrobüste yangın paniği! Yolcular son anda tahliye edildi seferler aksadı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 12:43 Güncelleme: 24.06.2024 12:51
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Avcılar’da metrobüste yangın paniği! Yolcular son anda tahliye edildi seferler aksadı

Son dakika haberine göre İstanbul Avcılar'da seyir halindeki bir metrobüste yangın çıktı. Yangın sırasında araçta bulunan yolcular hızla tahliye edilirken, metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi.

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