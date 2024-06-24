MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması! Temmuz zammı 2024: Ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlatarak, mevcut bedel tutarı üzerinden müracaat etmek isteyenlerin 28 Haziran'a kadar başvuruda bulunması gerektiğini duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmetinden mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen yükümlülerin müracaat ve ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiğini bildirdi.
⚠️Bedelli Askerlik Başvurusu Yapacakların Dikkatine👇#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/woPd0DcIEY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 24, 2024
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."
BEDELLİ ASKERLİK TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
3 Temmuz tarihinde haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak.
Bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarının katsayı oranlarına göre hesaplanıyor.
Bedelli askerlik ücretinin Temmuz ayında enflasyon oranında artmasıyla birlikte 219 bin liraya yükselmesi bekleniyor.
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