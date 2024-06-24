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MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması! Temmuz zammı 2024: Ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Giriş: 24.06.2024 17:50
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MSB’den ’bedelli askerlik’ açıklaması! Temmuz zammı 2024: Ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlatarak, mevcut bedel tutarı üzerinden müracaat etmek isteyenlerin 28 Haziran'a kadar başvuruda bulunması gerektiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmetinden mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen yükümlülerin müracaat ve ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

BEDELLİ ASKERLİK TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

3 Temmuz tarihinde haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak.



Bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarının katsayı oranlarına göre hesaplanıyor.



Bedelli askerlik ücretinin Temmuz ayında enflasyon oranında artmasıyla birlikte 219 bin liraya yükselmesi bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ŞUAN NE KADAR?

2024 yılı başında yüzde 49,25'lik artış ile yeni bedelli askerlik parası 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya yükselmişti.

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