Genç mühendisler TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışmasında buluşuyor

SON BAŞVURU TARİHİ 30 HAZİRAN

Yarışma, gençlerin kuantum hesaplama alanında bilgi sahibi olmalarını, bu bilgilerini pratiğe dökerek kendilerini geliştirmelerini ve birbirleriyle network oluşturmalarını sağlayacak. Aynı zamanda, kuantum farkındalığının kamuoyunda oluşmasına ve duyurulmasına katkı sağlayacak.

TEKNOFEST Kuantum Hackhathon Yarışması, kuantum hesaplama ile sağlık sektöründeki sorunlara yenilikçi çözümler getirilmesini amaçlıyor. Yarışmada başarılı olan projeler, sağlık hizmetlerinin daha verimli hale gelmesine katkı sağlayacak yaratıcı ve pratik çözümler olarak değerlendirilecek.

Geleceğin teknolojilerine yön vermek ve sağlık sektöründe devrim yaratacak çözümler geliştirmek için bu heyecan verici yarışmaya sen de katıl. Son başvuru tarihi 30 Haziran.

https://teknofest.org/tr/