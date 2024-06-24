Balya makinesinden yangın! 9 dekarlık arazi kül oldu

Edinilen bilgilere göre, Murat S.'ye ait tarlada balya yapan Tayfur D.'ye ait balya makinesinde yangın çıktı. Yangın bir anda büyüyerek araziye sıçradı. Makine sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.