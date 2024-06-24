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Meles Deltası'nda yangın çıktı! Trafik çift yönlü olarak kapatıldı

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 22:35
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Meles Deltası’nda yangın çıktı! Trafik çift yönlü olarak kapatıldı

İzmir'in Konak ilçesinde Meles Deltasında otluk alanda çıkan yangın nedeniyle alevlerin tehdit ettiği Ankara Caddesi ve Altınyol trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çabasıyla yangın 1 saatte kontrol altına alındıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Meles Deltası'nda çıktı. Meles Deltasında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında metrelerce yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen trafik polisleri Altınyol ve Ankara Caddesini Konak istikametinde trafiğe kapattı. Ters yöne giren itfaiye araçları, kısa sürede yangının bulunduğu bölgeye ulaştı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yol güvenliğinin sağlanmasının ardından Ankara Caddesi ve Altınyol kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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