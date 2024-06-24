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Malatya'da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Giriş: 24.06.2024 22:34 Güncelleme: 24.06.2024 22:39
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Malatya’da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD, Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

#DEPREM Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Akçadağ (Malatya)

Tarih:2024-06-24

Saat:22:25:20 TSİ

Enlem:38.27694 N

Boylam:37.82667 E

Derinlik:7 km

DERİNLİK 7 KM!

Malatya'da gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

AFAD 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-06-24 22:25:2038.2769437.826677.0MW3.9Akçadağ (Malatya)Detay

2024-06-24 21:56:2338.4908330.590567.05ML1.7Şuhut (Afyonkarahisar)Detay

2024-06-24 21:32:2639.887539.639727.11ML2.2Kelkit (Gümüşhane)Detay

2024-06-24 21:02:1138.3747237.543068.41ML1.8Darende (Malatya)Detay

2024-06-24 20:56:4438.1186138.632227.0ML1.6Pütürge (Malatya)Detay

2024-06-24 20:52:1439.0866727.533617.02ML1.5Soma (Manisa)Detay

2024-06-24 20:45:1238.1297238.323899.32ML2.6Çelikhan (Adıyaman)Detay

2024-06-24 20:17:2337.2322236.671115.17ML1.7Bahçe (Osmaniye)Detay

2024-06-24 20:07:4035.4238927.9066712.86ML2.1Akdeniz - [135.28 km] Marmaris (Muğla)Detay

2024-06-24 19:48:0437.4691737.0054.33ML2.6Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)Detay

2024-06-24 18:54:0838.2636137.8086110.78ML1.5Akçadağ (Malatya)Detay

2024-06-24 18:02:3838.2277838.785284.79ML1.7Pütürge (Malatya)Detay

2024-06-24 17:57:2738.4669438.07257.01ML1.5Akçadağ (Malatya)Detay

2024-06-24 17:27:1837.9786127.173617.19ML2.7Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.03 km] Menderes (İzmir)Detay

2024-06-24 16:48:4638.267537.770287.0ML1.7Akçadağ (Malatya)Detay

2024-06-24 16:36:1438.5211139.476947.0ML1.1Hazar Gölü - [04.00 km] Merkez (Elazığ)

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