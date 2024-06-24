İş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçtu: Operatör altında kaldı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanda yol açma işlemi sırasında iş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçtu. İş makinesi'nin altında kalan operatör yaralandı.
Operatör iş makinesinin altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıyı araç altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
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