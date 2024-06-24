24 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçtu: Operatör altında kaldı

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 22:28
ABONE OL
İş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçtu: Operatör altında kaldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanda yol açma işlemi sırasında iş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçtu. İş makinesi'nin altında kalan operatör yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi Kuzuyayla ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman içinde yol açma işlemi esnasında paletli iş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçarak yan yattı.

Operatör iş makinesinin altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıyı araç altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör