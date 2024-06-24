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9 kaçak göçmen yakalandı! Kırklareli'nde dur ihtarına uymayan araç takip sonucu durduruldu

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 16:59
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9 kaçak göçmen yakalandı! Kırklareli’nde dur ihtarına uymayan araç takip sonucu durduruldu

Kırklareli'de polisin 'dur' ihtarından kaçan ve takip sonucu durdurulan otomobilde 9 kaçak göçmen yakalandı. İncelemede Suriye uyruklu göçmenlerden birinin 'yabancı terör savaşçısı' tanımlı olduğu tespit edildi. İşte detaylar...

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