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Camide şoke eden görüntüler! Öyle bir şey çaldı ki pes dedirtti

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 23.06.2024 21:07 Güncelleme: 23.06.2024 21:21
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Camide şoke eden görüntüler! Öyle bir şey çaldı ki pes dedirtti

Amasya'da camiye gelen adam tuvalete girdi ve ellerini yıkadıktan sonra hırsızlık yaptı. "Yok artık" dedirten anlarda şüpheli adam öyle bir şey çaldı ki görenler şaşkına döndü. Söz konusu şüphelinin lüks otomobili ise dikkatlerden kaçmadı. Şoke eden anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Cami tuvaletinde yaşanan olay gören duyan herkesi şaşkına çevirdi. Lüks otomobiliyle gelen adam girdiği tuvalette yaptığı harekete pes dedirtti.

Olay, Suluova ilçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan TOKİ Camii'nde meydana geldi. Lüks otomobiliyle mahalleye gelen kişi, caminin tuvaletini girdi.

Tuvalette ellerini yıkayan kişi, daha sonra da duvarda asılı olan sıvı sabunluğu beline sokup elbisesiyle kapattı.

O ANLAR KAMERADA

Ardından da dışarı çıkan şüpheli otomobiliyle bölgeden uzaklaştı. Cami ve çevresinin 24 saat kamerayla izlendiğinin belirtildiği levhayı da fark etmeyen şüphelinin o anlarını güvenlik kamerası kaydetti.

Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

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