Boşandığı eşi kabusu yaşattı! İş yerinde yumruklayarak darbetti | O anlar kameralara yansıdı
Samsunda bir kadın, eski eşi tarafından çalıştığı iş yerinde fiziksel saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kadını iş yerinde çalışan bir garson kurtardı. O anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o görüntüler...
Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Restoranda bulaşıkçı olarak çalışan Z.Y (50), sarhoş olduğu iddia edilen boşandığı eski eşi tarafından fiziksel saldırıya uğradı.
İş yerindeki mutfakta çalıştığı sırada eski eşinin yanına giren şahıs önce kadına bağırdı. Akabinde dışarı çıkan ve akabinde öfke ile tekrar mutafa giren adam, eski eşine yumruklar savurdu. O sırada restoranda çalışan Ahmet Uykan isimli garson, adamı tutarak dışarı çıkardı.
Ahmet Uykan, "Servis yapıyordum. O sırada kavga sesi duydum. Mutfağa gittiğimizde eşini darp ettiğini gördük. Bu yüzden müdahale ettik. Kadını kurtardık. 'Kadına şiddete hayır' diyoruz. Vicdan azabı çektim. Orada başkası da olabilirdi. Annem veya kız kardeşim de olabilirdi. İnsanlık görevimizi yerine getirdik" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1998 2008 arasına SGK 7'lik formülü verdi! Emeklilik bekleyene tam 12'den fırsat
- Resimli Bulmaca: Futbol Toplarının Arasındaki Pandayı 8 Saniyede Bulun!
- İŞKUR 81 ilde beden işçisi alacak! En az ilkokul mezunu 24.907 personel istihdam edilecek: İşte başvuru ekranı...
- Aile Destek ödemeleri ne zaman sona erecek? Aile Destek ödemeleri bitti mi, bu ay son mu? Temmuzda yatacak mı?
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS üniversite sınavı sonuç tarihi netleşti mi? ÖSYM duyuru
- A101'de bu hafta 5.243 TL'ye 125 CC Benzinli Motosiklet geliyor: A101 24-27 Haziran aktüel ürünler kataloğu
- Tam liste oluştu: SSK, Bağ-Kur'lu emekliye +2.500 TL seyyanen artışıyla 15.000 TL maaş! İşte temmuzda zam tablosu
- 157 yıl boyunca bu besini tüketti: Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın muhteşem sırrı
- Kamuya 60.857 kişi alınacak: Başvuru ekranı açıldı! İlanı duyanlar koşuyor: 30.000 TL maaşla...
- HAVA DURUMU | Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çöl sıcakları kavuracak! Meteorolojiden 5 günlük harita
- Saniyeler içinde haşlanmış yumurta soyma hilesi: Tek malzemeyle mükemmel sonuç
- 1993 1999 2002 2005 sonrasına yaş gün prim detayı geldi! Erken emekliliğe kapı aralayanlar listede