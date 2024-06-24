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Batman'da anız yakanlara ceza geliyor

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 05:57
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Batman’da anız yakanlara ceza geliyor

Son dakika haberine göre Batman'da anız yakanlara dekar başına 1933 lira 95 kuruş para cezası uygulanacak ve 5 yıl tarımsal desteklemelerden men edilecek.

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