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Aydın'da yangında korku dolu anlar! İtfaiye aracı yan yattı: Yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.06.2024 01:32
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Aydın’da yangında korku dolu anlar! İtfaiye aracı yan yattı: Yaralılar var

Aydın'ın Germencik ilçesinde anız yangını çıktı. Panik anların yaşandığı dakikalarda alevlere müdahale ederken itfaiye aracı yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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