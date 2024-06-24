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Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki gemiyi vurdu

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 05:59
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Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’nda iki gemiyi vurdu

Son dakika haberine göre Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’ndaki iki gemiyi seyir füzesi ve insansız deniz aracıyla vurduklarını duyurdu.

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