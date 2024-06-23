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Yerli ve yabancı turistler sifon limonataya ilgi gösterdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 14:38
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Yerli ve yabancı turistler sifon limonataya ilgi gösterdi

Eskişehir'e özgü lezzetlerden olan sifon limonata, 9 günlük bayram tatilinde kente gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun talebiyle karşılaştı.

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