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Müzikhol sahibinin cinayet şüphelisi yakalandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 15:00
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Müzikhol sahibinin cinayet şüphelisi yakalandı

Tokat'ta alacak verecek nedeniyle öldürülen müzikhol sahibi Soner Dirim'in (38) cinayet şüphelisi N.E., yakalandı.

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