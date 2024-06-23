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Şırnak'ta 7 köye sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 14:35
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Şırnak’ta 7 köye sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı

şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Tepecik köyünde çıkan ve 7 köye sıçrayan anız yangını, tekrar kontrol altına alındı.

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