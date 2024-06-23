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Van'ın göz kamaştıran şelalesine yoğun ilgi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 10:56
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Van’ın göz kamaştıran şelalesine yoğun ilgi

Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu nedeniyle büyük yoğunluk yaşandı.

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