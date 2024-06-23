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Fatma'yı hayattan koparan koca otogarda yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 10:57
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Fatma’yı hayattan koparan koca otogarda yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı karısını tabancayla başından vuran katil zanlısı koca, otobüsle Antalya'ya kaçarken polise yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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