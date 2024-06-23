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Tarla sulamaya giden çiftçinin cesedi bulundu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 10:55
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Tarla sulamaya giden çiftçinin cesedi bulundu

Osmaniye'de sabah evden tarlasını sulamak için çıkan Murat Uludağ'ın yol kenarında cesedi bulundu.

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