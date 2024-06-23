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Tırla traktör tünelde çarpıştı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 16:01
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Tırla traktör tünelde çarpıştı

Bitlis’teki 8 Ağustos Tüneli’nde tırla traktörün çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.

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