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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 16:00
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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Bitlis’teki 8 Ağustos Tüneli’nde tırla traktörün çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.

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