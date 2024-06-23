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Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 16:07
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Diyarbakır’da silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

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