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TCG Bandırma gemisi Beyrut'ta liman ziyaretinde bulundu

AA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 13:04
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TCG Bandırma gemisi Beyrut’ta liman ziyaretinde bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Bandırma gemisinin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta liman ziyaretinde bulunduğunu bildirdi.

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